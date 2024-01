Die Lindenstraße in Schmittweiler

per Mail teilen

Ein Film von Stefanie Fink



Wer nach Schmittweiler will, nimmt die A 6 Richtung Paris. Er sollte aber die Ausfahrt Schönenberg-Kübelberg nicht verpassen: Das ist die Gemeinde, zu der die 600 Einwohner des Ortsteiles Schmittweiler streng genommen gehören.

Ein historisch geprägtes Fleckchen im oberen Glantal, Spielball von Kaisern, Königen und Grafen, wovon die Schilder des Ritter-Gerin-Weges rund um den Ort künden. Auch ganz Unglaubliches soll sich hier zugetragen haben, die Kunde von einem "Wundermädchen", das im 16. Jahrhundert sieben Jahre lang ohne Nahrung und Schlaf ausgekommen sein soll, ist in der Lindenstraße schriftlich manifestiert. Bis heute lebt in der langen Ortsdurchgangsstraße mit ihren gut 60 Häusern die Welt der Mythen, Märchen, Sagen und Legenden fort. Die lustige Truppe des "Hofkerwe"-Vereins etwa hat sich für den diesjährigen Fastnachtsauftritt das Motto "Märchen und Sagen" ausgedacht und bastelt schon fleißig am Hexenhaus, Zauberwald und Rapunzel-Turm. Wer ins Gewand der Langhaar-Blondine schlüpfen wird, ist noch nicht ausgemacht, aber die Wahl könnte auch auf einen Jungen fallen.

Ob der Kneipier aus der Wirtschaft "Zum Klingbach" ein Märchen auftischt, wenn er von Menschenmengen berichtet, die sich um winzige Tische geschart hätten, ist jetzt nicht mehr nachprüfbar. Fest steht, dass seine Gäste nach dem dritten Bierchen mit ihren Erzählungen auch schon mal das Reich des wissenschaftlich objektivierbaren verlassen. Der Soundtrack zum Kopfkino schallt derweil fröhlich aus Haus Nummer 3, wo die Musiklehrerin Christel Mohrbacher mit ihren Schülern das Lied von den Bremer Stadtmusikanten intoniert. Ganz ohne Esel kommt die Familie Heß in dem historischen Bauernhaus am Anfang der Lindenstraße aus. Aber auf keinen Fall ohne Pferde! Ihre zwei Kaltblüter und drei Haflinger genießen die großzügigen Weiden. Stute Athena wurde vorm Schlachter gerettet, ist einäugig wie ein Zyklop und der griechischen Mythologie im Alltag nur insofern verhaftet, als sie mit göttlicher Geduld auf ihren Hafer wartet. Sagenhaft, diese Lindenstraße.