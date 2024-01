Die Frauenstraße in Hochheim

Ein Film von Rosetta Reina



Hochheim liegt höher als Worms – und ist mit seinen 118 Metern der höchste Stadtteil der Domstadt. In der Tat kann man in weiter Ferne auch den Dom sehen. Bereits seit 1898 ist Hochheim ein Stadtteil von Worms.

Früher lebten und arbeiteten zahlreiche Schreiner in Hochheim, deshalb ist der Ort auch als "Schreinerdorf" bekannt. In diese Tradition reiht sich auch der Betrieb Scherer-Wolffgramm, der seinen Sitz in der Frauenstraße hat. Eine Tradition, die aber im Schwinden begriffen ist, wie die Eheleute Wolffgramm selbst erlebt haben. Besonders viel zur Frauenstraße weiß Tassilo Amesmeier. Der alte Herr ist Hobbyhistoriker und lebt tatsächlich noch in dem Haus seiner Vorfahren. Ein Photo zur Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert zeigt die Frauenstraße, die nur einseitig bebaut war, die Gegenseite bestand aus Feld. Deswegen heißt die alte Seite die Sonnenseite der Frauenstraße, denn die Eingangstüren lagen immer alle in der prallen Sonne.

Man vermutet, dass die Frauenstraße deshalb so heißt, weil früher Nonnen immer zu ihrem Konvent einige Straßenzüge weiter liefen. Heute laufen in der Straße keine Nonnen mehr, dafür Frauen mit Posaunen. Denn der Leiter des örtlichen Posaunenchores residiert in der Frauenstraße und auch seine Lebensgefährtin ist begeisterte Posaunistin. Er selbst ist Berufsmusiker und spielt im Orchester des Nationaltheaters Mannheim. Sie wohnen gemeinsam in der Frauenstraße, einer Straße, die zu den ältesten in Hochheim gehört.