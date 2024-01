Die Eckstraße in Frankelbach

Ein Film von Fatma Aykut



Frankelbach ist eine kleine Gemeinde, etwa zwanzig Kilometer von Kaiserslautern entfernt. Sie liegt im Pfälzer Bergland und ist umgeben von Wäldern und sanften Hügellandschaften. Mitten durch den Ort fließt der gleichnamige Frankelbach, der in die Lauter mündet.

Knapp 300 Menschen leben in dem Pendlerdorf. Einige wenige Amerikaner hat es auch hierher verschlagen. Vielleicht auch wegen der Stille und Ruhe in Frankelbach. Das liegt unter anderem daran, dass es ein Sackgassendorf ist: Jede Straße endet in einer Sackgasse. So gibt es keinen Durchgangsverkehr und die Frankelbacher haben ihre Ruhe. Postboten, Umzugsfirmen und Lieferanten der zwei örtlichen Gewerbebetriebe stellt das immer wieder vor Herausforderungen.

Rangieren und Wenden ist nicht immer einfach, vor allem nicht in der Eckstraße, der kürzesten und engsten Straße in Frankelbach. Ausgerechnet hier sind die beiden Betriebe angesiedelt, die wöchentlich große Lieferungen bekommen. Überregional bekannt wurde Frankelbach nicht durch seine Sackgassen, sondern durch ein Kulturereignis, das einmal im Jahr in der Eckstraße stattfindet. Dann treffen sich hier Kunsthandwerker unterschiedlichster Richtungen und präsentieren sich einem breiten Publikum. Das 300-Einwohner-Dorf bekommt dann 200 Gäste und platzt aus allen Nähten.