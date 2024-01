Die Lindenstraße in Bölsberg

per Mail teilen

Ein Film von Jutta Kastenholz



Bölsberg liegt zwischen Altenkirchen und Bad Marienberg, beachtliche 470 Meter hoch. Direkt neben dem Dorf führt der Westerwaldsteig durch das Wäschebachtal. Wenn es hier oben mal schneit, dann haben die 220 Einwohner viel zu tun, um ihre Straßen wieder frei zu schippen.

In der Lindenstraße Bölsberg wohnen sogar die Hühner schöner – nämlich in einem Hühnermobil, das jede Woche auf einer frischen Wiese geparkt wird. Im alten Ortskern sind noch viele Fachwerkhäuser erhalten, in denen jetzt junge Leute wohnen. Robin Hempel renoviert gerade ein 160 Jahre altes Bauernhaus mit original Lehmputz. Das Wissen dazu hat er sich selbst angeeignet. Seine Nachbarn sind eine Visagistin und ein Golflehrer aus England, die sich hier einen perfekten Platz zum Leben und Arbeiten geschaffen haben.

Und dann ist da noch die alte Schule von 1906. Die hat ein Ehepaar aus dem Ruhrgebiet in mühevoller Arbeit selbst restauriert – das Klassenzimmer wurde zum Wohnzimmer. Das freut den Bürgermeister und die anderen Bölsberger, denn so bleibt ihr kleines Westerwälder Dorf auch weiter ein attraktiver Wohnort. Und vielleicht finden in Zukunft ja auch wieder Feste unter der Dorflinde statt, bei denen sich die Alteingesessenen und die Neubürger begegnen können.