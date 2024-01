Die Ziegelhütte in Callbach

Ein Film von Margit Kehry



Callbach liegt im Nordpfälzer Bergland und gehört zur Verbandsgemeinde Meisenheim. Ein kleiner Ort mit rund 370 Einwohnern, durch den die Autofahrer auf der B420 gerne mal einfach so durchbrausen. Dabei lohnt es sich, mal in den alten Ortskern mit seiner schönen alten Kirche abzubiegen und durch die engen, steilen Gassen zu spazieren. Abseits der Hauptstraße ist vom Verkehrslärm nämlich wenig zu spüren.

In der Straße "Ziegelhütte" dominiert dagegen das Vogelgezwitscher. Kein Wunder bei den Bewohnern, die sich darum kümmern, dass ihre Umgebung intakt bleibt und sich nicht nur die Menschen dort wohlfühlen können. Es gibt nicht nur Vogelliebhaber in der Ziegelhütte, auch den Imkern liegt die Natur am Herzen. Ja, sie sind sogar der Meinung, die Menschen sollten sich einiges abschauen von den Bienen und nicht immer nur an sich selbst denken.

Die Ziegelhütte erzählt Geschichte. Die Straße beginnt im Tal und zieht sich langsam hinauf in die Höhe. Ganz unten, da stehen die alten Häuser, ehemalige Bauernhöfe. Je höher man steigt, desto moderner werden die Gebäude und ganz oben ist man dann in den 80er Jahren angekommen. Ein klassisches Neubaugebiet. So wie vor 40 Jahren eben gebaut wurden. Es ist nicht viel los also in der "Ziegelhütte". Das heißt aber noch lange nicht, dass den Leuten hier langweilig ist. Sie wissen, wie man sich das Leben schön macht und sie kümmern sich doch auch um andere und anderes. Jeder auf seine Weise und dabei zählen auch die kleinen Gesten.