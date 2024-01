Ein Film von Elmar Babst



Mesenich ist mit 300 Einwohnern eine kleine Moselgemeinde im Landkreis Cochem-Zell. Natürlich lebt man hier auch vom Tourismus, besonders in der Zehnthofstraße mit dem schön restaurierten spätbarock-klassizistischen Brauweiler Hof, doch im Februar haben andere Dinge Priorität.

Alles läuft noch etwas gemächlicher und gemütlicher ab, als in der Zeit ab Ostern, wenn die Touristen die Gasse bevölkern. So kann ein pensionierter Cellist jeden Tag seine Runden durch die leeren Weinberge drehen. Mit einem Ausblick, der ihn einst bewog, seinen Lebensabend hier in Mesenich zu verbringen.

In der Zehnthofstraße selbst wird in dieser Jahreszeit viel gebaut: eine neue Vinothek etwa und auch ein Seminarhaus für Zahnarztfortbildungen – in dem später auch eine Bibliothek untergebracht wird, die für alle Mesenicher offenstehen soll. Die Zehnthofstraße in Mesenich an der Mosel – noch nie in ihrer fast jahrhundertealten Geschichte war der Wandel so stark spürbar wie heute.