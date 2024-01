Die Kurfürstenstraße in Zeltingen-Rachtig

Ein Film von Sabine Keller



Die Doppelgemeinde Zeltingen-Rachtig liegt direkt an der Mosel, nicht weit von Bernkastel-Kues. Langweilig wird es hier nie, denn hier fühlen sich nicht nur einheimische Wohl, sondern auch viele Touristen.

Früher war die Kurfürstenstraße die Hauptstraße von Zeltingen. An die 40 Geschäfte gab es einst, die viel Leben in die Straße brachten. Heute sind nur wenige geblieben, aber statt tristem Leerstand gibt es in der Kurfürstenstraße viele neue Ideen, um die schmucke Dorfstraße zu beleben. Zu verdanken ist das vor allem dem Fremdenverkehr. Neue Geschäfte und viele für den Fremdenverkehr restaurierte Häuser, machen die Kurfürstenstraße zu einer der schönsten Straßen in der Moselgemeinde.

Auf dem Marktplatz, in den die Kurfürstenstraße mündet, wird die Operette "Zeltinger Himmelreich" aufgeführt. Eigens für Zeltingen geschrieben, wird sie alle zwei Jahre inszeniert und bringt seit 50 Jahren immer wieder an die 100 Zeltinger auf die Bühne.