Die Römerstraße in Perscheid

Ein Film von Nadine Bühler

Perscheid ist ein Rheinhöhenort und liegt am östlichen Rand des Hunsrücks. Das Dorf hat rund 360 Einwohner und gehört zur Verbandgemeinde Sankt Goar-Oberwesel. Römische Münzen, Fundamente und Tempelfragmente verraten, dass einst Römer hier lebten. Obwohl der Name anderes vermuten lässt, gibt es in der Römerstraße leider nichts Römisches mehr zu entdecken.

Trotzdem lohnt sich hier eine Entdeckungstour. So zwitschern in der Römerstraße nicht nur Amsel und Spatz, sondern auch exotische Vögel. Die Dorfbücherei ist alles andere als angestaubt, sondern sorgt für viele Nachwuchs-Leseratten. Und in einem Atelier können sich die Perscheider maßgeschneiderte Kleidung anfertigen lassen.