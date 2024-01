Die Hauptstraße in Hörscheid

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Hörscheid ist ein kleines Dorf in der Vulkaneifel und gehört zur Verbandsgemeinde Daun. Nur zwei Kilometer von der A1/A48 Vulkaneifel entfernt, bietet sich hier eine sagenhafte Idylle.

Malerisch auf einer Anhöhe gelegen ist hier in Hörscheid das Motto "Klein aber fein". Die Straßen sowie die Kirche, das alte Backhaus, Brunnenplatz, Gemeindehaus und die kleine Kapelle mit Barockaltar sind herausgeputzt – alles erstrahlt hier im alten neuen Glanz. Viele der 125 Einwohner engagieren sich für ihr Dorf ehrenamtlich. So erneuerten sie in Eigenleistung den Spielplatz, das alte Backhaus und gerade ist ein Team dabei, die Alfbachquelle zu einem attraktiven Ausflugsziel zu gestalten.

Wer die schöne Landschaft der Vulkaneifel hoch zu Ross genießen möchte, der ist in Hörscheid genau richtig. Gerade hat Mario Schuh seinen Reiterhof mit behaglichen Schäferhütten für Wanderreiter eröffnet. Was Hörscheid sonst noch so zu bieten hat? In der Hauptstraße haben wir uns näher umgeschaut.