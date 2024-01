Die Hauptstraße in Niederstaufenbach

Ein Film von Frank Hisam



Niederstaufenbach gehört zur Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Die kleine Ortschaft hat etwa 260 Einwohner. Es gibt keine Schule und keine Kirche. In der pfälzischen Gemeinde sind sie allerdings stolz auf eine wildlebende Kuhherde.

Niederstaufenbach ist eine typische Pendlergemeinde. Doch in der Hauptstraße stemmen sich einige gegen den Trend, auswärts das Einkommen zu verdienen. Lore Heil fährt fünfmal die Woche aus einem Nachbardorf nach Niederstaufenbach, um in der Hauptstraße ihre Dorfschenke zu führen, und das seit mehr als 30 Jahren. Ziemlich neu ist ein Stuckateurbetrieb. Den haben Tiago Moreira und Carsten Rumpf in einer ehemaligen Tankstelle gegründet. Neun Arbeitsplätze sind so in der Hauptstraße im Ort entstanden.

Außerdem liegt die Feuerwehrwache in der Hauptstraße. Die Mitglieder der freiwilligen Wehr freuen sich, dass sie in wenigen Minuten den ganzen Ort erreichen können. Und Kurt Appel, ein 80 Jahre alter Schmied, kann die Hände auch einfach nicht ruhen lassen. Er produziert kleine Fabelwesen aus altem Schrott und hübscht so die Hauptstraße noch etwas auf.