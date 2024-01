Die Eifelstraße in Plein

Ein Film von Christian Gallon



Plein ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich und liegt zwischen Vulkan- und Moseleifel. In der dörflichen Wohngemeinde leben knapp 620 Menschen.

Mitten durch Plein führt die Eifelstraße, die heimliche Hauptstraße des Ortes. Die ist knapp einen Kilometer lang und schnell durchfahren. Doch Zwischenstopps lohnen, denn viele in der Eifelstraße führen "ein interessantes Zweitleben". Einer, der in Plein jeden kennt, ist der Postbote Gerhard Linden. Seit mehreren Jahren ist der Hobbyschäfer mit seinen 70 Tieren in und um Plein unterwegs. Auch Ernst Haferstroh führt ein "Zweitleben". Der IT-Mitarbeiter ist nebenberuflich Bierbrauer im Hotel-Restaurant Waldschlösschen. In der Gaststätte ist seitdem das "Pleizen", das Pleiner Weizen, bei den Gästen der Renner.

Auch Rudi Schlösser fährt zweigleisig. Der LKW-Fahrer ist seit seiner Jugend begeisterter Vogelzüchter, vor allem die australischen Sittiche haben es ihm sehr angetan. Als Zahntechniker arbeitet Otmar Bayer hauptberuflich. Auch bei ihm gibt es ein Leben neben dem Beruf: als Holzschnitzer fertigt er vor allem Figuren – meist für Freunde und Bekannte. Als Besonderheit begann er vor einigen Jahren die Eifelstraße in Miniaturgröße Haus für Haus nachzubauen.