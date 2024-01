Die Hauptstraße in Schindhard

per Mail teilen

Ein Film von Uwe Reiter



Schindhard liegt mitten im Naturpark Pfälzerwald. Das kleine südwestpfälzische Dorf hat 552 Einwohner und gehört zur Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Ein anerkannter Fremdenverkehrsort, der vor allem bei Kletterern und Wanderern bekannt ist.

Die wichtigste Straße in Schindhard ist die Hauptstraße, die parallel zum kleinen Kuhbach, einem Zufluss der Wieslauter, verläuft. "Geht nicht - gibt's nicht", scheint das Motto vieler Menschen auf der Hauptstraße zu sein. Da gibt es den Werkzeugmacher, der sich als Herausforderung vornimmt, das Sägewerk, in dem seine Eltern gearbeitet haben, in Miniatur nachzubauen. Selbstverständlich gibt er nicht nach, bis es perfekt funktionsfähig ist.

Nicht nachgegeben haben auch zwei ehemalige Landwirtschaftsstudenten, die hergezogen sind, um einen Biohof zu bewirtschaften. Sie haben alle Anfangsschwierigkeiten überwunden und sich hier einen Traum erfüllt. Ebenfalls entschlossen seinen Weg gegangen, ist auch ein Biologe, der erfolgreich Bio-Pilze züchtet. Das Motto gilt aber genauso für einen Getränkehandel, der die Region im Umkreis von 100 Kilometern beliefert und sich seit 85 Jahren behauptet, obwohl Schindhard recht abgelegen liegt.