Ein Film von Thomas Keck

Die Auwer Straße in Bleialf hat viele Gesichter: Sie ist dörflich, sie ist wohnlich, sie ist gewerblich, und sie hat viel Landschaft zu bieten. In der Dorfmitte, direkt bei der Kirche, liegt ihr Anfang. Alte Bauernhöfe und historische Häuser säumen diesen ersten Teil der Straße. Auch einige Geschäfte sind hier zu finden: der Elektroladen, die Apotheke, die Blumenhandlung.

Das Alte Backhaus hat sich in ein Restaurant verwandelt. Hier trifft sich der Bergmannsverein zum Stammtisch. Auch ein Dönerladen ist in der Nähe. Weiter die Straße hinauf werden die Wohnhäuser moderner. Und bald schon kommt eine Tankstelle mit Autowerkstatt. Später, am Ortsausgang, folgen noch eine zweite Autowerkstatt und einige andere Gewerbebetriebe.

Doch die Auwer Straße endet hier nicht, sie geht außerhalb des Dorfes noch etwa einen Kilometer weiter in Richtung Auw. Die Menschen, die hier mit großem Abstand in weit verstreuten Häusern leben, haben es zwar weit bis in die Dorfmitte, doch dafür genießen sie einen anderen Vorteil: Sie haben einen schönen Blick hinunter auf ihr Dorf Bleialf.