Nackenheim in Bildern

In Haiti bebte Mitte August 2021 die Erde, Tausende sind obdachlos. Benno Riehl war dort mit der Hilfsorganisation ISAR und hat Trinkwasser aufbereitet. Zuvor war er an der Ahr im Flutgebiet. Ein Einsatz, der den erfahrenen Helfer aus Leimen an der Mosel tief berührt hat. mehr...