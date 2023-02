Die Bergstraße in Hamm an der Sieg

per Mail teilen

Ein Film von Klaus Schmidt



In dem Westerwald-Städtchen leben rund 3.500 Menschen.

In Hamm an der Sieg ist die Genossenschaftsidee von Friedrich Wilhelm Raiffeisen sehr präsent. Kein Wunder, hier wurde er 1818 geboren. In der Westerwaldgemeinde befindet sich auch das Raiffeisenmuseum.

Aber auch in der Bergstraße, einer nur 100 Meter langen Straße im Zentrum von Hamm, lebt die Idee des genossenschaftlichen Prinzips weiter.

Unter anderem in einer Gaststätte, die ausschließlich von Genossen und Genossinnen betrieben wird und – wie könnte es anders sein – "Zum Raiffeisen" heißt.