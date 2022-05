Die Heynstraße in Bad Marienberg

per Mail teilen

Ein Film von Andreas Bernardi



Bad Marienberg ist eine Verbandsgemeinde im Westerwaldkreis mit rund 6.100 Einwohnern. Die Stadt an der Nister ist seit 1961 anerkannter Kneipp-Kurort und für die Versorgung des Einzugsgebiets das Grundzentrum.

Wenngleich die klassische Kurbad-Tradition an Bedeutung eingebüßt hat, ist Tourismus noch immer der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Westerwaldregion. Die historisch größte Kneippanlage befindet sich im Kurpark inmitten des Stadtgebiets. Natürlich fehlt hier die klassische Konzertmuschel nicht, in der während der Sommersaison regelmäßig Konzerte veranstaltet werden. Der angegliederte neue Parkteil mit Apothekergarten bietet einen Barfuß-Parcours.

Der Altstadtbereich mit verwinkelten, engen Gässchen und prächtigen Fachwerkhäusern zieht an Wochenenden auch überregionale Gäste zum Flanieren oder Eis essen an. Wer es aktiver möchte, kann mehr tun, als Wassertreten. Die 17,5 Kilometer lange Feuerschleife ist ein Rundwanderweg für Ambitionierte, nach dessen Bewältigung manchem vielleicht die Füße brennen. Die Bezeichnung spielt aber auf die zu bestaunenden Naturdenkmäler an, die die Route umrunden: Westerwälder Vulkan-Basalt allerorts – das steinreiche Erbe der Region.