Ein Film von Nadine Bühler



Kliding gehört zum Landkreis Cochem-Zell und liegt in der Vulkaneifel. Das Dorf ist nur sieben Kilometer von der Mosel entfernt und hat etwa 220 Einwohner.

Der Sommeterweg verläuft ganz am Rande von Kliding. Nach etwa 250 Metern landet man direkt in der Natur. Der Weg ist nur auf den ersten Blick eine ganz gewöhnliche Dorfstraße. Wo früher Kühe gemolken wurden, wird heute Kultur angeboten. Ein Ehepaar hat einen ehemaligen Kuhstall in ein Theater verwandelt. Auf 30 Quadratmetern finden abends regelmäßig vielseitige Veranstaltungen statt.

Die Nachbarschaft freut’s und auch viele Gäste von außerhalb kommen hierher. Auch tagsüber ist was los im Sommeterweg. Im Klidinger Kindergarten werden rund zwanzig Kinder betreut. Außerdem gibt es hier insgesamt drei Betriebe: Eine Kfz-Werkstatt, einen Dachdecker und eine Firma, die sich ausschließlich mit dem Luxus Wintergarten beschäftigt.