Die Moorstraße in Steinwenden

Ein Film von Christine Kath-Lauterbach



Steinwenden liegt etwa 20 Kilometer westlich von Kaiserslautern. Rund 1.270 Menschen leben dort. An Steinwenden entlang fließt der Mohrbach und hindurch führt die Moorstraße.



Sehenswert ist die evangelische Kirche aus dem 19. Jahrhundert, sie überragt alle Gebäude in der Straße. Innen ist sie ein Schmuckstück, mit viel honigfarbenem Holz ausgestattet. Regelmäßig kann man den Kirchenchor hören, den es schon 136 Jahre gibt. Die Chorleitung liegt seit vielen Jahren in den Händen der Pfarrersfamilie.

Einer kennt das Dorf und die Moorstraße wie kein anderer: ein Historiker, der bereits 68 Jahre in der Straße lebt. Er selbst stammt aus einer Kaufmannsfamilie, die über Generationen hinweg das größte Kaufhaus geführt hat. Er ist dann aber doch Historiker geworden und leitet auch das Gemeindearchiv seit 40 Jahren. Wichtig ist ihm, dass alte Häuser aus dem Ort in gute Hände kommen. Deshalb freut er sich über seinen Nachbarn, der mit Frau und Kindern in ein Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert gezogen ist. Er steckt viel Arbeit in die Renovierung hinein und will das 200 Jahre alte Bauernhaus stil- und umweltgerecht erhalten. Und er schätzt es sehr, ein Haus an der Moorstraße zu einem Zuhause für sich und seine Familie zu machen.

So viele Geschäfte wie früher gibt es heute in der Moorstraße zwar nicht mehr, aber man kann noch frische Backwaren kaufen - zum Beispiel in "Kissels Café". Dort führt inzwischen die dritte Generation den Laden. Die Familie ist schon seit 70 Jahren im Backhandwerk und setzt sich erfolgreich durch gegen Bäckereiketten und Discounter – mit immer wieder neuen Ideen.