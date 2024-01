Die Frankenthaler Straße in Beindersheim

per Mail teilen

Ein Film von Jennifer Lindemann



Beindersheim liegt in der Pfalz, nahe Frankenthal. Stolz sind die Bewohner auf die beiden imposanten Kirchen, die in direkter Nachbarschaft zueinander liegen. Die katholische Kirche, ein neubarocker, opulenter Bau und die protestantische Kirche.

In Beindersheim leben rund 3.300 Menschen und sie ist umgeben von fruchtbaren Feldern. Trotzdem ist es auch zur Autobahn nicht weit, Beindersheim ist ein ländlicher Ort mit verkehrsgünstiger Lage. In der Frankenthaler Straße gibt es viel Verkehr, sie ist die Durchgangsstraße des Ortes und mittlerweile ordentlich asphaltiert. Franz Butter aus der Schreinerei Butter erinnert sich noch daran, wie sie die Möbelstücke auf den LKWs besonders gut festbinden mussten, damit ihnen beim Transport über die holprige Straße nichts passiert.

Die Familie Schubach bewirtschaftet in der 10. Generation die Felder rund um die Ortschaft. Sie hat sich mittlerweile auf Kartoffelanbau spezialisiert. Die Böden und das Klima in der Pfalz verschafft ihnen einen Vorteil, hier werden die ersten Kartoffeln in Deutschland geerntet. Ab Frühling duftet es bei ihnen im Hof besonders lecker; Christina Schubach ist Gärtnermeisterin und hat ein besonderes Faible für Kräuter.