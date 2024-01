Zur Ronnheck in Hockweiler

Ein Film von Stefanie Fink



Wer nach Hockweiler will, fährt durch herrliche Hunsrücklandschaft und kann spektakuläre Aussichten genießen. Der kleine Ort liegt im Südosten von Trier ganz nah an der luxemburgischen Grenze und hat um die 300 Einwohner. An die Zeiten, in denen hier Eisenerz abgebaut wurde, erinnert nur noch das Ortswappen.



Heute gilt Hockweiler inoffiziell als "Pferde-Ort", überall trifft man auf Stallungen, Koppeln und Reitbetriebe. Die Reiter, die regelmäßig in der Straße "Zur Ronnheck" unterwegs sind, sorgen immer wieder für Aufsehen: Winnetou und zwei recht imposante Cowboys starten von hier zu den Proben für die Karl-May-Festspiele im Nachbarort Pluwig. Im Stall des Wildwestfans, der schon seit fast zwanzig Jahren mitspielt, diesmal als Mörder von Winnetou, sind "Iltschi" und Co untergebracht. Winnetou Christoph Haag muss nur noch schnell aufsatteln, dann können die Proben beginnen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Wenn ein paar Indianer durch die Straßen reiten, dann ist wieder Probenzeit für die Karl-May-Festspiele. SWR Bild in Detailansicht öffnen Durch eine Aktion gingen Hedy Bertrams Bilder auf Welttournee. Sie und andere Künstler riefen dazu auf Hunde zu malen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Malen ist ihre Leidenschaft und manchmal ist es fast wie eine Sucht, schwärmt Hedy Bertrams. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die "Ronnheck" lässt sich durchaus als Tor zur Welt bezeichnen. Die großformatigen Hundebilder der malbegeisterten Künstlerin aus dem Haus in der Kurve sind der Ausgangspunkt einer internationalen Aktion, die es bis nach China geschafft hat. Schräg gegenüber wohnt der Kassenwart des Vereins "Freundeskreis Indienhilfe", der dort Schulen und Projekte auf dem Land unterstützt. Und eine Riesenantenne sichert ihrem Besitzer die Dauerverbindung in ferne Länder. Und es gibt noch mehr weltläufige Anwohnerin der "Ronnheck". Karte von Hockweiler SWR