Biberdamm in Pützborn

Ein Film von Catherine von Westernhagen



Pützborn ist mit 1.200 Einwohnern der größte Stadtteil von Daun in der Vulkaneifel. Fast 50 Jahre ist es her, dass der Ort eingemeindet wurde und dennoch sind die Pützborner stolz auf "ihr Dorf".

Seit Jahren entwickelt sich Pützborn zu einem sehr beliebten Gebiet für Neubauten und Unternehmen. Zahlreiche Rad- und Wanderwege, der nahe gelegene Wildpark Daun und einige weitere Highlights, wie z.B. eine Sommerrodelbahn und die Eifler Maare, garantieren Einheimischen und Touristen einen hohen Freizeitwert in der landschaftlich so schönen Vulkaneifel.

In Pützborn gibt es eine freiwillige Feuerwehr und eine Kirche, in der einmal in der Woche noch eine Messe abgehalten wird. Ein wichtiger Treffpunkt im Ort ist die "Villa Rumpel" im Biberdamm, wo sich die Pützborner zum Singen und Feiern treffen.