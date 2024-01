per Mail teilen

Am Heilig-Geist-Spital leben fünf Menschen in vier Häusern. Es ist ein historisches Gässlein mit einer spannenden Geschichte. Das Port’sche Haus zum Beispiel ist mehr als 500 Jahre alt. Es liegt direkt an der mittelalterlichen Stadtmauer und war Jahrhunderte lang Sitz der Altarbauerfamilie Port.