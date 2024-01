Mit ihrer Steigung von 24 Prozent ist das Mühltal in Kattenes an der Mosel eine der steilsten Straßen in Rheinland-Pfalz. Am unteren Ende des Mühltals wohnt der 82-jährige Hermann Schmitt. Er ist der einzige Einheimische und zugleich älteste Bewohner im Mühltal.