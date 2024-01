per Mail teilen

Unscheinbar und ruhig liegt "Am Tannenheim" in dem 280-Seelendorf. Und doch - in dieser Straße werden Träume wahr. Ein Ehepaar hat sich hier ein eigenes Theater errichtet. Ein paar Häuser weiter wird auch Kunst gemacht. Herr Knöll malt für sein Leben gerne - besonders nach seinen Vorbildern Picasso oder Dali.