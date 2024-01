In "Spatz", wie Müsch in der Eifel genannt wird, werden Besucher natürlich von Spatzen empfangen: von denen auf den Bäumen natürlich, aber auch von Spatzen aus Holz oder in Basaltstein gemeißelt. In der Ahrstraße wurde Müschs bekanntester Bürger geboren: Weihbischof Alfred Kleinermeilert, der heute in Trier lebt.