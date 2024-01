per Mail teilen

Die "Schöne Aussicht" ist eine Straße in Patersberg, einer Gemeinde auf der Rheinhöhe oberhalb von St. Goarshausen. Wir besuchen dort den letzten Winzer von Patersberg, eine Fotografin, einen Funkamateur und einen jungen Mann, der in seinem Urlaub Hilfsgüter in die Ost-Ukraine fährt.