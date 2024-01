per Mail teilen

Spargel, Rüben, Tabak, Hortensien: in Gommersheim gibt es viel - nur keinen Wein. Das ist ungewöhnlich für ein pfälzisches Dorf. Aber trotzdem steht der Ort seinen Nachbarn in nichts nach. Besonders auffällig sind hier die vielen schönen Gärten. In der Bahnhofstraße kann man einige von ihnen bewundern.