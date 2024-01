per Mail teilen

Der Bäcker und der Edeka-Laden sind geschlossen und auch die Dorfkneipe hat dicht gemacht - in der Hauptstraße in Kroppach hat sich einiges verändert. Trotzdem ist die Straße noch immer die Lebensader der Gemeinde. Immerhin steuert jeder das Dorf zwangsläufig über die Hauptstraße an. Nur Rainer Meutsch kommt meistens mit dem Helikopter.