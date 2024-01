In der Stromberger Straße in Weiler dreht sich alles um Musik. Besonders in der Zeit vor Fastnacht herrscht bei den zahlreichen Musik- und Ballettgruppen des Ortes Hochjunktur. Hochmodern hingegen ist ein Erfinder: Er tüftelt an einem computergesteuerten Automaten, der Weltklassepianisten imitieren kann.