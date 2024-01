per Mail teilen

Mackenbach heißt auch das "Musikantendorf". Früher zogen die Mackenbacher als Wandermusiker in die ganze Welt hinaus. Im liebevoll eingerichteten Musikantenmuseum wird diese Geschichte erzählt. Auch heute gibt es viel Musik im Dorf: So spielen in der alten Schule Gitarrenschüler Bach auf E-Gitarren.