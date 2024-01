Früher gab es in Herren-Sulzbach in der Westpfalz einen großen Baubetrieb und allein in der Hauptstraße neun Landwirte. Die meisten sind aus dem Dorf weggezogen, aber ein Wandel geht durchs Dorf: Der größte Bauernhof wird saniert und die Kinder und Jugendliche des Dorfes haben sich in einem farbenfrohen Bauwagen einen Treffpunkt eingerichtet.