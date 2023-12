Früher floss in der Straße im Rheinhessischen der Wein in Strömen, heute ist nur ein Winzer in der Straße übrig geblieben, dessen Sohn den Betrieb weiterführt. Gut, dass der Ort nicht nur für guten Wein, sondern auch für gutes Essen bekannt ist. Die Zutaten bauen viele hier wie vor Jahrzehnten noch selbst an.