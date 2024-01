In einem Dorf namens Rosenkopf müssten die Rosen eigentlich nur so aus dem Boden sprießen. Doch wer durch die Straßen in dem 400-Einwohner-Dorf fährt, sieht so gut wie keine einzige Rose. Nur am Beginn der Hauptstraße sieht man sie, bei genauer Betrachtung ein oder zwei Bündel farbenprächtige Rosen.