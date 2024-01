Am südöstlichen Ortsrand von Weisenheim entsteht ein Neubaugebiet - Im Ewignest. Junge Familien mit kleinen Kindern wohnen hier in halbfertigen Häusern, man ist per Du, und die Betonlaufmaschinen laufen ununterbrochen. Nur die Alteingesessenen hangabwärts fragen sich, was aus ihrer Abendsonne wird, wenn der Hang erst bebaut ist.