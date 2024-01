per Mail teilen

Mit allen Sinnen erleben - das kann man in der Großstraße in Weiler auf wunderbare Weise. Der Gaumen freut sich aufs frische Brot aus dem alten Backes, das Ohr über die Musikschule, das Auge über das Kapellchen von 1758, und alle zusammen über das heilpädagogische Reiten in der Reitschule.