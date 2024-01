per Mail teilen

Über 60 Schafe hütet Werner Röhl in der Schutzer Hauptstraße. Früher spielte die Landwirtschaft in Schutz noch eine größere Rolle, viele Tiere waren hier beheimatet. Heute sind die Schafe die letzten Vierbeiner in Schutz - mal abgesehen von den zahlreichen Tierskulpturen, mit denen das Künstlerehepaar Mamerow ihr Grundstück schmückt.