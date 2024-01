Steine spielen in Staudernheim eine große Rolle. Gelbe Sandsteinhäuser prägen den Ort. Der Sandsteinbruch am Ende der Schulstraße ist inzwischen jedoch stillgelegt. Er wird nun in das Museum "Nahe der Natur" umgewandelt. Steine sollen nun auch in der geplanten Orts-Chronik eine Rolle spielen.