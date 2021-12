Herzenssache hilft dem "Haus für Jugend und Familie"

per Mail teilen

Seit 14 Jahren leidet die heute 23-jährige Lena Baumann aus Ludwigshafen an Depressionen. So schlimm, dass sie sich mehrfach das Leben nehmen wollte. Das "Haus für Jugend und Familie" des DRK in Worms konnte ihr helfen.

HERZENSSACHE hilft dem DRK dabei, sein therapeutisches Angebot für psychisch belastete Jugendliche an seinen Standorten in Worms und im Westerwald ausbauen. Dafür braucht die Kinderhilfaktion von SWR, SR und Spardabank, Ihre Unterstützung. Ihre Spende kommt zu 100 Prozent an.

