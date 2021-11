Helferin der ersten Stunde im Ahrtal und Mutter von sechs Kindern

per Mail teilen

Die Krankenschwester und sechsfache Mutter Sandra Schlatter aus Daun hat mit Hilfe von Spenden eine eigene Erste-Hilfe-Station im Containerdorf "Wilhelmshaven" in Walporzheim eingerichtet, wo sie an vier Tagen in der Woche ist. Unterstützung erhält sie unter anderem über ihre Facebookseite.