Rauchen schadet der Gesundheit, dass ist fast jedem klar. Aber Rauchen schadet auch der Umwelt. Achtlos in die Gegend geschnippte Zigarettenkippen sind ein großes Problem.

Sie landen auf der Straße, im Gebüsch oder im Gewässer. Mit jeder einzelnen weggeworfenen Kippe landet Plastikmüll samt einer Dosis Gift in der Umwelt. Und das summiert sich: Allein in Deutschland werden etwa 75 Milliarden Zigaretten jährlich geraucht. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) landen zwei Drittel davon auf der Straße.

Mit seinem giftigen Inhalt verseucht jeder einzelne Zigarettenstummel 40 Liter Grundwasser.

So einfach können Sie helfen, den giftigen Zigarettenkippen-Müll zu reduzieren

Werfen Sie die Kippen nicht achtlos in die Natur, sondern in den Restmüll.

Benutzen Sie einen Taschenaschenbecher für unterwegs.

Kaufen Sie ungebleichte Zigarettenfilter aus Zellulose.

Motivieren Sie andere Menschen, dasselbe zu tun. Klären Sie sie darüber auf, wie viel Schaden die Kippen in der Umwelt anrichten.

Nehmen Sie an Müllsammelaktionen teil oder sammeln Sie bei Spaziergängen und beim Gassigehen auch mal Zigarettenkippen auf.

Der Verein Tobacycle aus Köln recycelt Zigarettenkippen und stellt daraus unter anderem. Taschenaschenbecher her. In Rheinland-Pfalz gibt es sogar spezielle Sammelsysteme dafür in Höhr-Grenzhausen, Speyer und Neuwied.