Wild – das bessere Fleisch?

Fleisch essen ohne Reue und schlechtes Gewissen? Wild ist da für viele eine Alternative, denn regionales Fleisch von Wildschein, Reh und Co. ist nachhaltig und verglichen mit herkömmlich produziertem Fleisch aus Massentierhaltung in vielen Teilen auch gesünder.

Fast 34.000 Tonnen Wildfleisch verzehrten die Deutschen 2019/2020 – ein Plus von 24 Prozent gegenüber vorherigen Jahren. Das freut auch Ernährungsmediziner: Denn Wildfleisch ist reich an Omega-3-Fettsäuren, Mineralien und Vitaminen. Gleichzeitig ist es magerer als Schweine- oder Rindfleisch. Stichhaltige Argumente also, sein Fleisch aus dem Wald vor der Haustür zu beziehen.