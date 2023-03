Wie legal sind die Aktionen der Klimaaktivisten?

per Mail teilen

Er ist da – der Klimawandel mit all seinen negativen Begleiterscheinungen. In Deutschland liegt die Erderwärmung bei 1,6 Grad und damit über dem weltweiten Durchschnitt – der liegt nämlich bei 1,1 Grad.

Ginge alles so weiter, dann würden uns die mit dem Klimawandel einhergehenden Katastrophen in Deutschland bis 2050 zwischen 280 und 900 Milliarden Euro kosten. Das hat eine vom Bundesministerium für Klimaschutz in Auftrag gegebene Studie aktuell berechnet. Ein solches Szenario wollen Klimaaktivisten wie Fabian Zimmermann aus Mainz nicht hinnehmen.