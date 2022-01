Wie 2002 mit dem Euro alles begann

Am 1. Januar 2002 wurden die ersten Euro-Banknoten an die Bevölkerung ausgegeben. Die neue Währung sollte den Handel in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft erleichtern und Europa als Wirtschaftsmacht zwischen den USA und Asien etablieren.

Bei der Einführung vor 20 Jahren kam es zu langen Warteschlangen in den Bankfilialen. Auch bekam der Euro schnell einen wenig schmeichelhaften Spitznamen: Teuro. Viele Menschen hatten das Gefühl, dass die Preise mit Einführung des Euros gestiegen wären. Experten gaben jedoch schnell Entwarnung. Die Inflationsrate ist seit Einführung des Euros stabil. Für gut 340 Millionen Menschen in 19 EU-Staaten ist der Euro heute offizielles Zahlungsmittel. Passend zum Jubiläum soll er einen neuen Look bekommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Banknoten bis 2024 neu gestalten. Dazu sollen auch Vorschläge aus der Bevölkerung gesammelt werden.