per Mail teilen

Die Internetnutzung ist seit der Corona-Pandemie regelrecht explodiert. Mehr als 60 Millionen aller Deutschen sind online, so viele wie noch nie zuvor. Dabei hinterlassen sie jede Menge persönlicher Spuren im Netz. Egal, ob über Smartphone, Laptop oder den Sprachassistenten. Die meisten tun dies vollkommen bedenkenlos, doch die persönlichen Daten werden von Unternehmen wie Google, Facebook oder Amazon für unternehmerische Zwecke verwendet.

Wie wir aktive und passive Daten preisgeben

Man kann sagen, Daten fallen überall und ständig an. Heutzutage kann sich dem niemand mehr entziehen: wenn man mit Behörden zu tun hat, am Flughafen eincheckt, Sprachassistenten wie "Alexa" oder "Siri" verwendet oder eine Email verschickt. Wer beispielsweise ein Handy bei sich trägt, sendet permanent Informationen zu seinem Standort. Auch das Nutzen von Apps und sozialen Medien wie Facebook oder Instagram verursacht eine regelrechte Datenflut.

Dabei geben wir aktiv und passiv Daten preis. Aktiv heißt, wir posten ein Foto bei Facebook und Instagram oder äußern dort eine Meinung. Passiv heißt, wir merken gar nicht, wie wir Informationen über Interessen, Wertvorstellungen oder Vorlieben preisgeben.

Indem wir nämlich schlicht und einfach surfen und uns bestimmte Seiten anschauen, geben wir Daten preis. SWR

Das passiert mit den Daten

Auf Anbieterseiten sind sogenannte Tracker aktiv, die verfolgen, was wir im Internet machen und welche Seiten wir anklicken.

"Man kann davon ausgehen, dass jeder kostenlose Dienst im Internet mit den Daten handelt. Sie verdienen damit ihr Geld." Christian Schuster vom Chaos Computer Club

Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz erklärt, das diese Daten personalisiert ausgewertet würden, auf eine bestimmte Person oder eine Personengruppe. Also wenn man irgendwo in einem Onlineshop ein Produkt kaufe, würde einem vorgeschlagen, was man noch kaufen könne. Oder man geht auf die eigene Facebookseite und dort taucht genau dieses Produkt als Werbung auf.

"Und wie kommt der Shop zu dieser Empfehlung? Es sind Erfahrungswerte und gesammelte Informationen, für welches Produkt sich andere Käufer auch noch entschieden haben." Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Unsere Daten werden mit sogenannten Algorithmen verarbeitet. Das ist vergleichbar mit einer mathematischen Formel oder einer Handlungsanweisung für den Computer.

Welche Risiken Algorithmen mit sich bringen

Es kommt zunächst darauf an, wie der Algorithmus programmiert wurde und ob bewusst oder unbewusst Fehler eingebaut wurden. Ein Algorithmus kann im schlimmsten Fall manipulieren oder diskriminieren.

Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale nennt ein Beispiel aus einem Unternehmen: "In diesem Fall hatte sich der Algorithmus selbst beigebracht, Männer zu bevorzugen, weil in der Vergangenheit mehrheitlich Männer eingestellt wurden. Das war ein diskriminierender Effekt, den niemand so haben wollte." SWR

Auch Kaufempfehlungen oder das Ranking bei Google sind auf einen Algorithmus zurückzuführen. Entscheidend ist dabei, welche Kriterien angelegt und welche Informationen wie gefiltert werden. Das spielt bei den Werbeangeboten eine Rolle, aber auch wenn sich Internetnutzer und -nutzerinnen zu gesellschaftspolitischen Themen informieren möchten.

Bekannt ist, dass auch die Wirtschaftsauskunft Schufa einen Algorithmus verwendet. Der berechnet den sogenannten Score-Wert. Dieser entscheidet mit, ob und welchen Kredit ich bei der Bank bekomme. Welche Informationen genau einfließen, ist ein Geschäftsgeheimnis. Aber Name und Wohngegend spielen eine Rolle. Der Verbraucherschutz sieht dies kritisch und fordert, diesen Algorithmus transparent zu machen.

So behält man den Überblick über die eigenen Daten

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz hat jeder das Recht, eine Selbstauskunft zu verlangen, und zwar bei jeder Firma. Auch bei der Schufa kann man diese einmal im Jahr kostenlos beantragen. Auf manchen Seiten wie zum Beispiel Facebook kann man sich diese Daten auch selbst abrufen. Allerdings stehen dort nur die reinen Daten, nicht was mit ihnen passiert und wie sie kombiniert werden. Sinnvoll für eine kritische Internetnutzung ist außerdem, regelmäßig die Privatsphäre-Einstellungen zu überprüfen oder Konten zu löschen, die nicht mehr benutzt werden.

Fazit