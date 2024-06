Was Urlauber nach der FTI-Insolvenz tun können

per Mail teilen

Anfang Juni wurde bekannt, dass das Reiseunternehmen FTI Insolvenz angemeldet hat. Zunächst waren alle gebuchten Reisen bis 5. Juli betroffen. Mitte Juni streicht FTI dann komplett alle Reisen – auch die ab dem 6. Juli. Was bedeutet das jetzt für die betroffenen Reisenden auch in RP? Wir sprechen unter anderem mit einem Betroffenen aus Lehmen an der Mosel und einer Reiserechtsexpertin von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.