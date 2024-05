Was Sie beim Fahren im europäischen Ausland beachten sollten

per Mail teilen

Viele europäische Länder haben sehr viele höhere Bußgelder und Strafen bei Verkehrsverstößen wie zu schnellem Fahren oder Alkohol am Steuer als in Deutschland.

In Österreich, Dänemark, Italien, Polen und der Schweiz kann bei schweren Verkehrssünden sogar ein Fahrverbot verhängt oder das Auto beschlagnahmt und versteigert werden. Das Knöllchen aus dem EU-Ausland wird auch in Deutschland vollstreckt und inzwischen gibt es auch ein Abkommen mit der Schweiz – ein Aussitzen ist also nicht mehr möglich.

Um sich an die an die Verkehrsregeln halten zu können, muss man diese allerdings auch kennen. Auch wichtig: Im Ausland gelten möglicherweise andere Schadensersatzregeln im Fall eines Unfalls. Es gilt also, gut informiert zu sein.