Baden im Fluß macht Spaß, ist aber leider gefährlich. Kaum eine Woche vergeht, in der nicht von einem Badeunfall berichtet wird. Mancher Sprung ins kühle Nass endet leider sogar tödlich. Oft passieren solche dramatischen Unfälle an vertrauten Flüssen, wie dem Rhein zum Beispiel. Daher gibt es beim Baden in Fließgewässern Einiges zu beachten.