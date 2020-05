Zwei Tage hatten die Freibäder Zeit, die Auflagen für eine Öffnung zu erfüllen: Nur eine begrenzte Zahl an Gästen, jeder wird registriert, Abstand halten auch in den Becken und Duschen sowie Maskenpflicht in geschlossenen Räumen.

Ab dem 27.Mai 2020 dürfen die Freibäder in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Doch nur die wenigsten sind startklar. Der Grund: Die Auflagen der Landesregierung kamen erst vor zwei Tagen. Deswegen beginnen viele Bäder erst jetzt mit den Vorbereitungen. Vorgeschrieben wird: eine begrenzte Zahl an Gästen, Abstand halten auch in den Becken und Duschen sowie Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Jeder Besucher soll zudem registriert werden. Über die Internetseiten der Schwimmbäder kann man sich im Vorfeld anmelden und nachschauen, wie ausgelastet es aktuell ist.

Auch auf der Internetseite der Deutschen Gesellschaft für Badewesen e.V. findet man weitere Informationen zu den Regeln.