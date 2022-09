So funktioniert eine Wärmepumpe

Die Sommer werden wärmer und die Gefahr von Extrem-Wetterlagen steigt: Starkregen und Wirbelstürme werden häufiger, so die Prognose in der Klima-Krise. Auch bei uns häufen sich Überschwemmungen und Sturmschäden. Überall wo gebaut oder saniert wird, müssen Bauten an die klimatischen Verhältnisse der kommenden Jahrzehnte angepasst werden - gleichzeitig muss das Ganze bezahlbar bleiben. Wie das Haus der Zukunft aussieht, welche Technologien beim Bau zur Verfügung stehen und was es kostet, das fragt SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern im Gespräch mit dem Präsidenten des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Axel Gedaschko. mehr...