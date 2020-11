per Mail teilen

In Zeiten der Corona-Pandemie kann eine schwere COVID-19-Infektion jeden treffen. Erkrankte können schnell in lebensbedrohliche Zustände geraten. Welche intensivmedizinischen Maßnahmen sollen im Notfall an ihnen durchgeführt werden - und welche nicht? Antworten auf solche existentiellen Fragen kann eine Patientenverfügung geben.

Wie fülle ich eine Patientenverfügung aus?

Textbausteine des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz